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Сегодня соберется СНБО. В повестке дня 8 вопросов

Киев • УНН

 • 28473 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В повестке дня 8 вопросов, передает УНН со ссылкой на сообщение СНБО.

Сегодня соберется СНБО. В повестке дня 8 вопросов

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая состоит из 8 вопросов, представленный Секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.

Добавим

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщал, что Минагрополитики предоставит необходимые данные для применения механизма санкций Совета национальной безопасности и обороны относительно “земельных махинаторов”, а также анонсирует режим специального налогообложения субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, который уже передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, правительство решило предложить Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе”.

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