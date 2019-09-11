Сьогодні ЄСПЛ проведе засідання у справі "Україна проти Росії" про порушення прав людини в Криму

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Велика палата Європейського суду з прав людини 11 вересня проведе слухання у справі "Україна проти Росії (Крим)", де, зокрема, йтиметься про порушення прав людини на анексованому півострові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.