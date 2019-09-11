Сегодня ЕСПЧ проведет заседание по делу "Украина против России" о нарушении прав человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Большая палата Европейского суда по правам человека 11 сентября проведет слушания по делу "Украина против России (Крым)", где, в частности, речь пойдет о нарушении прав человека на аннексированном полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте суда, указано, что слушания касаются дела по заявлению Украины от 13 марта 2014 года. Украина утверждает, что "с 27 февраля 2014 Россия контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины".
"Речь идет о нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая право на жизнь, свободу слова и передвижения", - говорится в пресс-релизе.
Ранее ЕСПЧ переносил дату запланированных на 27 февраля слушаний по межгосударственным иском Украина против России о нарушении прав человека в Крыму.
10 августа 2018 года Украина подала в Европейский суд по правам человека новую межгосударственную жалобу в отношении украинских политзаключенных Кремля.
На рассмотрении Европейского суда по правам человека находятся также четыре тысячи исков граждан, связанных с событиями в аннексированном Россией Крыму и на Донбассе.
Напомним, Кабинет министров Украины издал распоряжение об увольнении Ивана Орешникова с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.