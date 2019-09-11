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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105570 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118833 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110467 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116748 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123159 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149848 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149718 просмотра

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Сегодня ЕСПЧ проведет заседание по делу "Украина против России" о нарушении прав человека в Крыму

Сегодня ЕСПЧ проведет заседание по делу "Украина против России" о нарушении прав человека в Крыму

Киев  •  УНН

 • 10509 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Большая палата Европейского суда по правам человека 11 сентября проведет слушания по делу "Украина против России (Крым)", где, в частности, речь пойдет о нарушении прав человека на аннексированном полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте суда, указано, что слушания касаются дела по заявлению Украины от 13 марта 2014 года. Украина утверждает, что "с 27 февраля 2014 Россия контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины".

"Речь идет о нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая право на жизнь, свободу слова и передвижения", - говорится в пресс-релизе.

Ранее ЕСПЧ переносил дату запланированных на 27 февраля слушаний по межгосударственным иском Украина против России о нарушении прав человека в Крыму.

10 августа 2018 года Украина подала в Европейский суд по правам человека новую межгосударственную жалобу в отношении украинских политзаключенных Кремля.

На рассмотрении Европейского суда по правам человека находятся также четыре тысячи исков граждан, связанных с событиями в аннексированном Россией Крыму и на Донбассе.

Напомним, Кабинет министров Украины издал распоряжение об увольнении Ивана Орешникова с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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