Кабмін звільнив уповноваженого у справах ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Кабінет міністрів України видав розпорядження про звільнення Івана Ліщини з посади заступника міністра юстиції України – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Текст розпорядження № 733-р від 4 вересня опубліковано на Урядовому порталі, передає УНН.
"Звільнити Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з 13 вересня 2019 р. за власним бажанням", - йдеться в документі.
У свою чергу, Ліщина на своїй сторінці у Facebook, коментуючи своє звільнення, написав, що за час його роботи на посаді 840 рішення ЄСПЛ було закриті в Комітет міністрів Ради Європи як виконані за три роки.
"Це були успішні 38 місяців:
- 840 рішення ЄСПЛ закриті в КМРЄ як виконані за три роки, порівняно з 102 за всіх попередників разом;
- 50 свідків по Криму та 80 по Донбасу, сотні документів, експертних висновків, відео та фото матеріалів;
- дві нових заяви до ЄСПЛ проти РФ: щодо політв’язнів та моряків (по останнім Суд видав забезпечувальний захід щодо медичного обслуговування)", - розповів Ліщина.
Нагадаємо, Ліщину було призначено урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини у 2016 році.