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6 марта, 14:10 • 113511 просмотра

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Кабмин уволил уполномоченного по делам ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 11707 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Кабинет министров Украины издал распоряжение об увольнении Ивана Лищины с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. Текст распоряжения № 733-р от 4 сентября опубликован на Правительственном портале, передает УНН.

"Уволить Лищину Ивана Юрьевича с должности заместителя Министра юстиции Украины - Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 года по собственному желанию", - говорится в документе.

В свою очередь, Лищина на своей странице в Facebook, комментируя свое увольнение, написал, что за время его работы на должности 840 решения ЕСПЧ были закрыты в Комитет министров Совета Европы как выполненные за три года.

"Это были успешные 38 месяцев:

- 840 решения ЕСПЧ закрыты в КМСЕ как выполненные за три года, по сравнению с 102 при всех предшественниках вместе;
- 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассу, сотни документов, экспертных заключений, видео и фото материалов;
- два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: по политзаключенным и морякам (по последним Суд выдал обеспечительную меру по медицинскому обслуживанию)", - рассказал Лищина.

Напомним,Лищина был назначен правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека в 2016 году.

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