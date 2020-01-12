Сьогодні відзначають День українського політв'язня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. День українського політв’язня в Україні відзначають з 1975 року за ініціативою В’ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості радянського режиму. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Дату обрали невипадково. Адже трьома роками раніше, 12-14 січня 1972-го року, радянська влада провела так званий „генеральний погром“. Це були масові затримання та арешти українських дисидентів, які боролись за незалежність України, а своєю творчістю та діяльністю доводили, що ідеологія радянської людини — це міф”, — написала Денісова.
За її словами, тоді були заарештовані Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, Стефанія Шабатура, Ірина Стасів-Калинець. Усі вони отримали 7 років ув’язнення та 5 років заслання за “антирадянську агітацію і пропаганду”.
“У сучасній історії України 12 січня має новий контекст, адже російська влада продовжує ув’язнювати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади та агресії Кремля. Завдяки спільним зусиллям за останні пів року на Батьківщину повернулися десятки українських політв’язнів та військовополонених”, — зазначає Денісова.
Також, вона нагадує, що досі у російських в’язницях та на тимчасово окупованих територіях утримуються сотні українських громадян.
Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами, у межах якого на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО повернулося 76 українців.
Також, близько сотні українських політв’язнів залишаються за ґратами у Росії станом на Різдво.