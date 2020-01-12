Сьогодні відзначають День українського політв'язня

КИЇВ. 12 січня. УНН. День українського політв’язня в Україні відзначають з 1975 року за ініціативою В’ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості радянського режиму. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.