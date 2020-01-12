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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 132458 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106954 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108870 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108743 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131974 просмотра

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Сегодня отмечают День украинского политзаключенного

Сегодня отмечают День украинского политзаключенного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. День украинского политзаключенного в Украине отмечают с 1975 года по инициативе Вячеслава Чорновила, который призвал противостоять репрессиям и жестокости советского режима. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Дату выбрали неслучайно. Ведь тремя годами ранее, 12-14 января 1972-го года, советская власть провела так называемый „генеральный погром“. Это были массовые задержания и аресты украинских диссидентов, которые боролись за независимость Украины, а своим творчеством и деятельностью доказывали, что идеология советского человека — это миф”, — написала Денисова.

По ее словам, тогда были арестованы Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец. Все они получили 7 лет заключения и 5 лет ссылки за “антисоветскую агитацию и пропаганду”.

“В современной истории Украины 12 января имеет новый контекст, ведь российские власти продолжают сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля. Благодаря совместным усилиям за последние полгода на Родину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных”, — отмечает Денисова.

Также, она напоминает, что до сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную Украины территорию с ОРДЛО вернулось 76 украинцев.

Также, около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России по состоянию на Рождество.

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