Сегодня отмечают День украинского политзаключенного
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. День украинского политзаключенного в Украине отмечают с 1975 года по инициативе Вячеслава Чорновила, который призвал противостоять репрессиям и жестокости советского режима. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Дату выбрали неслучайно. Ведь тремя годами ранее, 12-14 января 1972-го года, советская власть провела так называемый „генеральный погром“. Это были массовые задержания и аресты украинских диссидентов, которые боролись за независимость Украины, а своим творчеством и деятельностью доказывали, что идеология советского человека — это миф”, — написала Денисова.
По ее словам, тогда были арестованы Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец. Все они получили 7 лет заключения и 5 лет ссылки за “антисоветскую агитацию и пропаганду”.
“В современной истории Украины 12 января имеет новый контекст, ведь российские власти продолжают сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля. Благодаря совместным усилиям за последние полгода на Родину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных”, — отмечает Денисова.
Также, она напоминает, что до сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан.
Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого на подконтрольную Украины территорию с ОРДЛО вернулось 76 украинцев.
Также, около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России по состоянию на Рождество.