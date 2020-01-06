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Близько сотні українських політв'язнів залишаться за ґратами у Росії на Різдво

Близько сотні українських політв'язнів залишаться за ґратами у Росії на Різдво

Київ • УНН

 • 13447 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Близько сотні громадян України, які незаконно утримуються у в'язницях в Росії, проведуть різдвяні свята за ґратами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, яка оприлюднила відео зі звільненими з-за ґрат у РФ українцями.

"Близько 100 громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні в Росії, "святкують" різдвяні свята у в'язниці. Знову. Деякі з українських політв'язнів були звільнені і повернулися додому до своїх родин і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і "відзначали" в тюрмах багато свят", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію доти, доки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні, і ті, хто перебуває в Росії, і ті, хто на тимчасово окупованих територіях.

"У прогресивних і вільних суспільствах немає місця політичним репресіям", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами, у межах якого на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО повернулося 76 українців.

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