Сьогодні вночі українці побачать Рожевий Місяць

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Повний місяць у квітні відбудеться проти ночі з 7 на 8 квітня, і він буде унікальним, бо це буде Супермісяць або, по-іншому, Рожевий Місяць. Максимальна видимість цього явища очікується рано вранці 8 квітня, після 5 ранку за київським часом, передає УНН.