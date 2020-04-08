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Сьогодні вночі українці побачать Рожевий Місяць

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Повний місяць у квітні відбудеться проти ночі з 7 на 8 квітня, і він буде унікальним, бо це буде Супермісяць або, по-іншому, Рожевий Місяць. Максимальна видимість цього явища очікується рано вранці 8 квітня, після 5 ранку за київським часом, передає УНН.

"Рожевий супер-місяць" (або "супер-рожевий місяць") з'явиться у вівторок, 7 квітня. Цей конкретний супер-місяць буде найбільшою і яскравою в році, тому що він знаходиться найближче до перигею (найближчій до землі точці орбіти місяця - ред.). Перигей робить повний місяць до 7% більше і на 15% яскравіше звичайного повного місяця", - пояснюють в обсерваторії Лоуелла в США.

Так, супер-місяць виникає тоді, коли Місяць підходить на мінімальну відстань (перигей) до планети в період повного місяця. В цей відносно короткий час створюється дивовижний ефект - Місяць здається набагато більшим за розмірами, ніж зазвичай, особливо, коли він перебуває дуже близько до горизонту.

Варто зазначити, що традиційно будь-який повний місяць в квітні називався Рожевий Місяць. У давнину з ним пов'язували прихід весни. А красивий відтінок у супутника з'являється тому, що метеоритний пил і інше дрібне космічне сміття краще видно, коли Місяць наближається до Землі - насправді ж, він зовсім не рожевий.

Додамо, що в наступний раз подібне явище можна буде побачити в квітні 2021 року.

Нагадаємо, що в кінці місяця - 29 квітня поруч із Землею пролетить величезний астероїд 1 998 OR2. Він пролетить на безпечній від планети відстані.

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