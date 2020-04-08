Сегодня ночью украинцы увидят Розовую Луну

"Розовая супер-луна" (или "супер-розовая луна") появится во вторник, 7 апреля. Эта конкретная супер-луна будет самой большой и яркой в году, потому что она находится ближе всего к перигею (ближайшей к земле точке орбиты луны – ред.). Перигей делает полную луну до 7% больше и на 15% ярче обычного полнолуния", - объясняют в обсерватории Лоуэлла в США.

Так, суперлуние возникает тогда, когда Луна подходит на минимальное расстояние (перигей) к планете в период полнолуния. В это относительно короткое время создается удивительный эффект – Луна кажется гораздо больше по размерам, чем обычно, особенно, когда она находится очень близко к горизонту.

Стоит отметить, что традиционно любое полнолуние в апреле называлось Розовая Луна. В древности с ней связывали наступление весны. А красивый оттенок у спутника появляется потому, что метеоритная пыль и прочий мелкий космический сор лучше виден, когда Луна приближается к Земле – на самом же деле, она вовсем не розовая.

Добавим, что в следующий раз подобное явление можно будет увидеть в апреле 2021 года.

Напомним, что в конце месяца - 29 апреля рядом с Землей пролетит огромный астероид 1998 OR2. Он пролетит на безопасном от планеты расстоянии.