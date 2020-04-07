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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58468 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67890 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81516 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 80037 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102613 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84474 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102472 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105794 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130869 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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К Земле приближается огромный астероид - опасности нет

К Земле приближается огромный астероид - опасности нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В конце месяца - 29 апреля рядом с Землей пролетит огромный астероид 1998 OR2. Он пролетит на безопасном от планеты расстоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на space.com.

"Огромный "потенциально опасный" астероид 1998 OR2 находится всего в несколько недель от близкой встречи с Землей, и вы можете наблюдать за приближением гигантской космической скалы в Интернете или с помощью небольшого телескопа", - пишут в издании.

Так, астероид таких размеров мог бы уничтожить человеческую цивилизацию в случае столкновения с планетой Земля, однако 1998 OR2 пролетит на достаточно большом расстоянии от нас.

Отмечается, что ученые из NASA выяснили, что 29 апреля астероид пролетит в 6,2 млн км от Земли - это в 16 раз больше, чем расстояние между Луной и Землей.

"Это безопасное расстояние для нашей планеты и мы не отметили его (астероид - ред.), как потенциально опасное небесное тело", - сообщили в агентстве.

Отметим, что ширина астероида составляет от 1,8 до 4,1 км, что позволит увидеть его даже с помощью обычных телескопов через некоторое время.

Напомним, что аппарат NASA застрял на Марсе, но освободился, ударив себя лопатой.

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