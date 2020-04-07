К Земле приближается огромный астероид - опасности нет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В конце месяца - 29 апреля рядом с Землей пролетит огромный астероид 1998 OR2. Он пролетит на безопасном от планеты расстоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на space.com.
"Огромный "потенциально опасный" астероид 1998 OR2 находится всего в несколько недель от близкой встречи с Землей, и вы можете наблюдать за приближением гигантской космической скалы в Интернете или с помощью небольшого телескопа", - пишут в издании.
Так, астероид таких размеров мог бы уничтожить человеческую цивилизацию в случае столкновения с планетой Земля, однако 1998 OR2 пролетит на достаточно большом расстоянии от нас.
Отмечается, что ученые из NASA выяснили, что 29 апреля астероид пролетит в 6,2 млн км от Земли - это в 16 раз больше, чем расстояние между Луной и Землей.
"Это безопасное расстояние для нашей планеты и мы не отметили его (астероид - ред.), как потенциально опасное небесное тело", - сообщили в агентстве.
Отметим, что ширина астероида составляет от 1,8 до 4,1 км, что позволит увидеть его даже с помощью обычных телескопов через некоторое время.
Напомним, что аппарат NASA застрял на Марсе, но освободился, ударив себя лопатой.