До Землі наближається величезний астероїд - небезпеки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Наприкінці місяця - 29 квітня поруч із Землею пролетить величезний астероїд 1998 OR2. Він пролетить на безпечній від планети відстані. Про це повідомляє УНН із посиланням на space.com.
"Величезний "потенційно небезпечний" астероїд 1998 OR2 знаходиться всього за кілька тижнів від близької зустрічі із Землею, і ви можете спостерігати за наближенням гігантської космічної скелі в інтернеті або за допомогою невеликого телескопу", - пишуть у виданні.
Так, астероїд таких розмірів міг би знищити людську цивілізацію в разі зіткнення з планетою Земля, проте 1998 OR2 пролетить на достатньо великій відстані від нас.
Зазначається, що вчені з NASA з’ясували, що 29 квітня астероїд пролетить у 6,2 млн км від Землі – це у 16 разів більше, ніж відстань між Місяцем і Землею.
"Це безпечна відстань для нашої планети і ми не відзначили його (астероїд – ред.), як потенційно небезпечне небесне тіло", – повідомили в агентстві.
Зазначимо, що ширина астероїда складає від 1,8 до 4,1 км, що дозволить побачити його навіть за допомогою звичайних телескопів через деякий час.
Нагадаємо, що апарат NASA застряг на Марсі, але звільнився, вдаривши себе лопатою.