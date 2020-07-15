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Сьогодні відновилися перші авіарейси між Україною та Польшею

Сьогодні відновилися перші авіарейси між Україною та Польшею

Київ • УНН

 • 14041 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Від сьогодні відновилися перші рейси між Україною та Польщею за напрямком “Варшава-Львів-Варшава”. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.

“Відсьогодні авіакомпанія LOT відновила перші рейси між Україною та Польщею за напрямком „Варшава-Львів-Варшава“. Сподіваюсь, що вже дуже скоро ними зможуть скористатися і українські туристи”, — написав він.

За його словами, наразі поїздки до Польщі дозволені лише для іноземців, дипломатів, громадян України, які мають дійсні робочі/навчальні контракти, посвідчення на проживання в ЄС, моряків, які прямують на корабель, та українців, які транзитом прямують через ЄС.

Нагадаємо, Криклій повідомив, чи стане дорожче літати через введення держзбору для авіакомпаній.

Українські Національні Новини

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