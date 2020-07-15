Сегодня возобновились первые авиарейсы между Украиной и Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. С сегодняшнего дня возобновились первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению "Варшава-Львов-Варшава". Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.
"С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению "Варшава-Львов-Варшава". Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы", - написал он.
По его словам, сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, которые имеют действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, и украинцам, которые транзитом следуют через ЕС.
Напомним, Криклий сообщил, станет ли дороже летать из-за введения госсбора для авиакомпаний.