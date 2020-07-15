Криклій повідомив, чи стане дорожче літати через введення держзбору для авіакомпаній

"Це не є додатковими витратами, це насправді більше технічний законопроект, але дуже важливий, оскільки раніше ці речі були врегульовані постановою Кабміну, і це іноді створювало певну загрозу, не всі авіаперевізники хотіли платити і звертались власне до судових інстанцій з тим щоб це було врегульовано або на рівні законодавства, або позбавити їх від таких сплат. Зазначу, що і іноземні, і наші авіаперевізники, всі здійснювали ці авіазбори, сплачували вчасно. Тому на здорожчення квитку це ніяк не має відобразитись", - сказав міністр.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2424, що визначає особливості державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до українського аеропорту.