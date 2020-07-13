ВР запровадила держзбір за пасажирів та вантаж під час авіаперельотів

КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2424, що визначає особливості державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до українського аеропорту. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.