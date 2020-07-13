ВР запровадила держзбір за пасажирів та вантаж під час авіаперельотів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2424, що визначає особливості державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до українського аеропорту. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачено, що державний збір не стягуватиметься у випадках перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав, а також:
• перевезень гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами уряду;
• польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);
• перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно із законом;
• перевезень дітей віком до двох років;
• перевезень транзитних пасажирів;
• перевезень пасажирів із сервісними квитками;
• перевезень менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом.
Зазначимо, що ставка такого збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України може складати 0,5 долара, а у випадку міжнародних повітряних перевезень - 2 долари.
Повідомляється, що за кожну тонну вантажу у межах України пасажири можуть платити 2,5 долари, а у випадку здійснення міжнародних перевезень з/до України - 10 доларів.
Рахунок-фактура на сплату державного збору надсилається платнику факсимільним зв’язком або електронною поштою в день оформлення, а на вимогу авіаперевізника — поштою (рекомендованим листом) протягом двох робочих днів з дня оформлення і сплачується протягом 30 днів з дати його оформлення.
Нагадаємо, ВР ухвалила за основу законопроект № 2424, що визначає особливості державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до українського аеропорту.