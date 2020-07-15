Криклий сообщил, станет ли дороже летать из-за введения госсбора для авиакомпаний

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30480 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101612 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106499 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133467 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110609 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131322 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102035 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Криклий сообщил, станет ли дороже летать из-за введения госсбора для авиакомпаний

Криклий сообщил, станет ли дороже летать из-за введения госсбора для авиакомпаний

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Введение государственной пошлины за каждого пассажира для авиакомпаний, что регулируется законом №2424, принятым в парламенте, никак не должно отразиться на стоимости авиабилетов для граждан. Об этом на брифинге в среду сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Это не является дополнительными расходами, это на самом деле больше технический законопроект, но очень важный, поскольку ранее эти вещи были урегулированы постановлением Кабмина, и это иногда создавало определенную угрозу, не все авиаперевозчики хотели платить и обращались собственно в судебные инстанции с тем, чтобы это было урегулировано или на уровне законодательства, или избавить их от таких выплат. Отмечу, что и иностранные, и наши авиаперевозчики, все осуществляли эти авиасборы, платили вовремя. Поэтому на подорожании билета это никак не должно отразиться", - сказал министр.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2424, что определяет особенности государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которые отправляется или прибывает в украинский аэропорт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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