Сьогодні в Україні очікується суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні в Україні очікується суха погода. Температура повітря на заході місцями сягатиме 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Сьогодні вдень без істотних опадів. Вранці подекуди туман", - повідомили синоптики.
Температура вдень - 5-10° тепла. У західних областях та на крайньому півдні країни - 11-16°, на Закарпатті - до 19°.
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На 8 годину у столиці 3° тепла. Денні максимуми будуть в межах 8-10°.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.