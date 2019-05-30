Сьогодні в Україні до 33 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні у четвер, 30 травня, на частині території України очікуються дощі. Повітря вдень місцями прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"30 травня у західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській, місцями Кіровоградській і Одеській областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний (у західній частині північно-західний), 7-12 м/с.
Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 16-21°; на решті території вночі 13-18°, вдень 28-33°, у північних, Вінницькій та Одеській областях 24-29°.
Нагадаємо, українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через негоду.