Сегодня в Украине до 33 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине в четверг, 30 мая, на части территории Украины ожидаются дожди. Воздух днем местами прогреется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30 мая в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской, местами Кировоградской и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный (в западной части северо-западный), 7-12 м/с.
Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных, Винницкой и Одесской областях 24-29°.
Напомним, украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за непогоды.