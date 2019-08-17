Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні у суботу, 17 серпня, пройдуть дощі, повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"17 серпня у cхідних областях грозові дощі, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, у північних, більшості центральних областей, вночі також у Приазов'ї та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північно-західний (у східній частині - південно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 18-23° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°); на півдні та сході країни вночі 14-19°, вдень 24-28°.
Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження на 17 серпня.