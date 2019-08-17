Сегодня в Украине до 28 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине в субботу, 17 августа, пройдут дожди, воздух днем прогреется до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 августа в восточных областях грозовые дожди, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, в северных, большинстве центральных областей, ночью также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков" - указали синоптики.
Ветер северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°); на юге и востоке страны ночью 14-19°, днем 24-28°.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 17 августа.