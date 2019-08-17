Сегодня в Украине до 28 градусов тепла

"17 августа в восточных областях грозовые дожди, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, в северных, большинстве центральных областей, ночью также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков" - указали синоптики.

Ветер северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°); на юге и востоке страны ночью 14-19°, днем 24-28°.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 17 августа.