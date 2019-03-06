Сьогодні в Україні без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні у середу, 6 березня, без істотних опадів. Температура повітря подекуди прогріється до 14 градусів тепла, повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"6 березня без істотних опадів, лише вночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг", - зазначили синоптики.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла, на півдні країни, Дніпропетровщині, Донеччині та Закарпатті 10-14° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
Нагадаємо, метеорологічна весна у столиці розпочалася раніше норми.