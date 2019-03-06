Сегодня в Украине без существенных осадков

"6 марта без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура днем 4-9° тепла, на юге страны, Днепропетровской, Донецкой областей и Закарпатье 10-14° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

Напомним, метеорологическая весна в столице началась раньше нормы.