Сегодня в Украине без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине в среду, 6 марта, без существенных осадков. Температура воздуха местами прогреется до 14 градусов тепла, сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"6 марта без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура днем 4-9° тепла, на юге страны, Днепропетровской, Донецкой областей и Закарпатье 10-14° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.
Напомним, метеорологическая весна в столице началась раньше нормы.