Сьогодні в столиці туман та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У четвер, 31 січня, у столиці туман, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця, невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
У четвер синоптики також прогнозують хмарність, вітер південно-східний 5-10 м/с, температуру протягом доби 0-2° тепла.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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Нагадаємо, в Україні 31 січня у західних, північних, центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, температура повітря дещо підніметься.