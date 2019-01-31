Сьогодні в столиці туман та ожеледиця

КИЇВ. 31 січня. УНН. У четвер, 31 січня, у столиці туман, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця, невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.