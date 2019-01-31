Сегодня в столице туман и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В четверг, 31 января, в столице туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В четверг синоптики также прогнозируют облачность, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура в течение суток 0-2° тепла.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним, в Украине 31 января в западных, северных, центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, температура воздуха несколько поднимется.