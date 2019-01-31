Сьогодні в Україні дощитиме

"31 січня у західних, північних, центральних областях невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень у південних областях 5-10° тепла); в Криму вдень 9-14°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.