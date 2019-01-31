Сегодня в Украине дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине в четверг, 31 января, в западных, северных, центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, температура воздуха несколько поднимется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"31 января в западных, северных, центральных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем в южных областях 5-10° тепла); в Крыму днем 9-14°.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.