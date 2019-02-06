Сьогодні в Одесі відновлять водопостачання - водоканал

"З метою максимально швидкого відновлення подачі води жителям міста ухвалено рішення ізолювати пошкоджену частину труби і відключити її від загальної системи водопроводу. Орієнтовний час завершення цих робіт і відновлення водопостачання - 22:00", - йдеться в повідомленні.

У водоканалі відзначили, що з урахуванням відключення значної частини міста, буде потрібно більше часу для заповнення системи, і вода у деяких споживачів у віддалених від насосних станцій районах може з'явитися пізніше зазначеного часу.

"Після відновлення подачі води аварійні бригади "Інфоксводоканалу" продовжать локальний ремонт ділянки водопроводу. На період ремонтних робіт без водопостачання залишаться лише кілька будинків поблизу місця аварії", - повідомили у водоканалі.

Про причини пошкодження служба повідомить після завершення земляних та ремонтних робіт.

Як повідомляв УНН раніше, в Одесі через аварійних робіт із усунення течі водопроводу три райони залишилися без води.