Сегодня в Одессе восстановят водоснабжение - водоканал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Одессе сообщили об ориентировочных сроках восстановления водоснабжения, которое прекращалось из-за поврежденного водопровода, - сегодня вечером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканала".
"С целью максимально быстрого восстановления подачи воды жителям города принято решение изолировать поврежденную часть трубы и отключить ее от общей системы водопровода. Ориентировочное время завершения этих работ и восстановления водоснабжения - 22:00", - говорится в сообщении.
В водоканале отметили, что с учетом отключения значительной части города, может потребоваться дополнительное время для заполнения системы, и вода у некоторых потребителей в отдаленных от насосных станций районах может появиться позже указанного времени.
"После восстановления подачи воды аварийные бригады "Инфоксводоканала" продолжат локальный ремонт участка водопровода. На период ремонтных работ без водоснабжения останутся всего несколько домов вблизи места аварии", - сообщили в водоканале.
О причинах повреждения служба сообщит после завершения земляных и ремонтных работ.
Как сообщал УНН ранее, в Одессе из-за аварийных работ по устранению течи водопровода три района остались без воды.