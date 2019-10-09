Сьогодні уряд ініціює створення територіального органу Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. До порядку денного сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів внесено питання щодо утворення територіального органу Національної поліції. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.
Окрім того, сьогодні уряд планує затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення центрів надання адміністративних послуг обладнанням для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів, затвердити проект постанови щодо затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів.
Також Кабмін планує внести зміни до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2019 року, і розглянути кадрові питання.
Нагадаємо, до другого читання проекту Державного бюджету на 2020 рік уряд розглядає можливість збільшити передбачені видатки для забезпечення житлом ветеранів.