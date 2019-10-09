Сегодня правительство инициирует создание территориального органа Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В повестку дня сегодняшнего заседания Кабинета министров внесен вопрос о создании территориального органа Национальной полиции. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Кроме того, сегодня правительство планирует утвердить Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по обеспечению центров предоставления административных услуг оборудованием для выдачи паспортных документов, водительского удостоверения и регистрации транспортных средств, утвердить проект постановления об утверждении Порядка установления специальных условий импорта пищевых продуктов и кормов.
Также Кабмин планирует внести изменения в перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться в 2019 году за счет средств государственного фонда регионального развития, в том числе финансируемых с целью погашения кредиторской задолженности, зарегистрированной органами Государственной казначейской службы по состоянию на 1 января 2019 года, и рассмотреть кадровые вопросы.
Напомним, ко второму чтению проекта Государственного бюджета на 2020 год правительство рассматривает возможность увеличить предусмотренные расходы для обеспечения жильем ветеранов.