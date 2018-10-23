Сьогодні Україну вже ніхто у світі не плутає з Росією – Порошенко

“10 років тому, коли ти виїжджав за кордон і казав, що ти з України, тебе питали: а це Росія?. І про Україну, на жаль, мало хто знав. Зараз ніхто вже нас не плутає. Зараз весь світ демонструє солідарність з Україною в нашій боротьбі. Весь світ знає міць і потужність нашої армії, витривалість, мудрість українського народу”, — сказав він.

Проте, наголосив Президент, надзвичайно важливо, щоб весь світ дізнався про Україну і зі спортивних перемог.

Як повідомляв УНН, збірна України на юнацьких Олімпійських іграх виборола 23 нагороди у 13 видах спорту, і з цим результатом посіла місце в 10-ці найкращих серед 206 країн-учасниць.