Сегодня Украину уже никто в мире не путает с Россией - Порошенко

"10 лет назад, когда ты уезжал за границу и говорил, что ты из Украины, тебя спрашивали: а это Россия? И об Украине, к сожалению, мало кто знал. Сейчас никто нас не путает. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной в нашей борьбе. Весь мир знает силу и мощь нашей армии, выносливость, мудрость украинского народа", - сказал он.

Однако, подчеркнул Президент, чрезвычайно важно, чтобы весь мир узнал об Украине и по спортивным победам.

Как сообщал УНН, сборная Украины на юношеских Олимпийских играх завоевала 23 награды в 13 видах спорта, и с этим результатом заняла место в 10-ке лучших среди 206 стран-участниц.