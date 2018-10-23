Сегодня Украину уже никто в мире не путает с Россией - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня никто в мире уже не путает Украину с Россией. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с призерами юношеских Олимпийских игр в Киевской области, передает УНН.
"10 лет назад, когда ты уезжал за границу и говорил, что ты из Украины, тебя спрашивали: а это Россия? И об Украине, к сожалению, мало кто знал. Сейчас никто нас не путает. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной в нашей борьбе. Весь мир знает силу и мощь нашей армии, выносливость, мудрость украинского народа", - сказал он.
Однако, подчеркнул Президент, чрезвычайно важно, чтобы весь мир узнал об Украине и по спортивным победам.
Как сообщал УНН, сборная Украины на юношеских Олимпийских играх завоевала 23 награды в 13 видах спорта, и с этим результатом заняла место в 10-ке лучших среди 206 стран-участниц.