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Сьогодні у ВР продовжиться розгляд поправок до мовного закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, Верховна Рада України продовжить розгляд поправок до закону про мову (№5670-д). Парламентарі повинні розглянути ще 1333 поправки до законопроекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ВРУ.

Сьогодні у ВР продовжиться розгляд поправок до мовного закону

Сьогодні, 20 березня, народні депутати продовжать розгляд поправок до закону про мову (№5670-д) з 657 поправки. Про це заявила, перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, закриваючи вечірнє засідання 19 березня.

Зазначимо, що під час вчорашнього засідання парламентарями було розглянуто 167 поправок до законопроекту. Таким чином, депутатам залишилось розглянути ще 1333 поправки.

Нагадаємо, що впродовж 12 - 14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної. 

Варто зазначити, що у парламенті запропонували розглянути всі поправки до мовного закону без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка, 19 березня, і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.

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