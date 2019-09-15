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Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день демократії

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день демократії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день демократії, передає УНН.

Відповідно до рішення Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, яке було прийняте у 2007 році, 15 вересня щорічно відзначають Міжнародний день демократії.

“Демократія це механізм, який гарантує, що нами керують не краще, ніж ми на це заслуговуєм”, - відзначив Джорж Бернард Шоу.

Нагадаємо, G7 підтримала проект журналістів “Інформація і демократія”.

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