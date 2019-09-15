Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день демократії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день демократії, передає УНН.
Відповідно до рішення Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, яке було прийняте у 2007 році, 15 вересня щорічно відзначають Міжнародний день демократії.
“Демократія це механізм, який гарантує, що нами керують не краще, ніж ми на це заслуговуєм”, - відзначив Джорж Бернард Шоу.
Нагадаємо, G7 підтримала проект журналістів “Інформація і демократія”.