Сегодня в мире отмечают Международный день демократии

Согласно решению Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое было принято в 2007 году 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.

"Демократия это механизм, который гарантирует, что нами управляют не лучше, чем мы это заслужили", - отметил Джорж Бернард Шоу.

Напомним, G7 поддержала проект журналистов "Информация и демократия".