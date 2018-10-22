Сьогодні у суді зачитають обвинувальний акт у справі Мартиненка

Сьогодні у Шевченківському райсуд відбудеться розгляд справи по суті за обвинуваченням Мартиненка та ще п'ятьох осіб у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, на якому планується розпочати зачитування обвинувального акту.



Зокрема, цей документ складається із 248 сторінок. Однак, може бути зачитаний скорочений текст обвинувального акту, а це 41 сторінка.



Нагадаємо, 22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб.



Проте Шевченківський районний суд Києва вирішив повернути обвинувальний акт прокуророві.



САП та захист обвинувачених оскаржили таке рішення до Апеляційного суду Києва, який повернув справу назад до Шевченківського райсуду столиці.



Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) КК України.