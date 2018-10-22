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Сегодня в суде зачитают обвинительное заключение по делу Мартыненко

Сегодня в суде зачитают обвинительное заключение по делу Мартыненко

Киев  •  УНН

 • 8490 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры начнет зачитывать в Шевченковском районном суде Киева обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и других лиц, передает корреспондент УНН.

Сегодня в Шевченковском райсуд состоится рассмотрение дела по существу по обвинению Мартыненко и еще пять человек в отмывании доходов, полученных преступным путем, на котором планируется начать зачитывания обвинительного акта.

В частности, этот документ состоит из 248 страниц. Однако, может быть зачитан сокращенный текст обвинительного акта, а это 41 страницы.

Напомним, 22 мая 2018 года САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт по Мартыненко и еще пяти человек.

Однако Шевченковский районный суд Киева решил вернуть обвинительный акт прокурору.

САП и защита обвиняемых обжаловали такое решение в Апелляционном суде Киева, который вернул дело обратно в Шевченковский райсуд столицы.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины.

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