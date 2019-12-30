Сьогодні у столиці до 5 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві у понеділок, 30 грудня, без істотних опадів, температура повітря знизиться до 5 градусів морозу. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"30 грудня по Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.
Нагадаємо, в Україні 30 грудня очікується погода без істотних опадів, місцями невеликий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 5° тепла.