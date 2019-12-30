Сегодня в столице до 5 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве в понедельник, 30 декабря, без существенных осадков, температура воздуха понизится до 5 градусов мороза. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"30 декабря по Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.
Напомним, в Украине 30 декабря ожидается погода без существенных осадков, местами небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 5° тепла.