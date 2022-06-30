Сьогодні у росіян останній шанс потрапити в Україну без віз. Прикордонники розповіли, чи вони ним скористались
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Росіяни не дуже активно користуються останнім шансом потрапити в Україну без віз. Про це УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.
Контекст
За рішенням уряду, росіянам закривають в'їзд в Україну без віз, з 1 липня встановлюється візовий режим з рф.
Отже сьогодні, 30 червня, до півночі громадяни росії, які з тих чи інших причин прямують на територію України, можуть перетнути державний кордон без віз.
Прикордонники кажуть – активності не побільшало.
Цитата
"Активності в перетині кордону росіянами немає", - повідомив Демченко, відповідаючи на питання про те, чи збільшилась кількість росіян, що бажають перетнути кордон, із наближенням візового режиму.
На уточнення щодо того, чи зберігається певний потік громадян рф через державний кордон, співрозмовник зазначив: "Тільки якщо є обґрунтовані підстави".
Додамо
Як повідомляв раніше речник МЗС України Олег Ніколенко, відомством розробляється процедура видачі таких віз, а також визначається, хто саме може їх отримати та на яких умовах.
З його слів, це не будуть якісь спеціальні візи для громадян рф - будуть стандартні українські візи і стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком.
Оскільки українські консульства наразі не працюють в росії від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, видачею українських віз займатиметься незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри.
Можна буде скористатися візовими центрами у восьми російських містах: москві, санкт-петербурзі, єкатеринбурзі, калінінграді, казані, новосибірську, ростові-на-дону та самарі. А громадяни росії, які знаходяться в третіх країнах, можуть звертатися за візою до українських дипустанов у цих країнах.