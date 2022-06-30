Сегодня у россиян последний шанс попасть в Украину без виз. Пограничники рассказали, воспользовались ли они им

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Россияне не очень активно пользуются последним шансом попасть в Украину без виз. Об этом УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Контекст

По решению правительства, россиянам закрывают въезд в Украину без виз, с 1 июля устанавливается визовый режим из рф.

Так что сегодня, 30 июня, к полуночи граждане россии, которые по тем или иным причинам направляются на территорию Украины, могут пересечь государственную границу без виз.

Пограничники говорят – активность не увеличилось.

Цитата

"Активности в пересечении границы россиянами нет", - сообщил Демченко, отвечая на вопрос о том, увеличилось ли количество желающих россиян пересечь границу с приближением визового режима.

На уточнение относительно того, сохраняется ли определенный поток граждан россии через государственную границу, собеседник отметил: "Только если есть обоснованные основания".

Добавим

Как сообщал ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, ведомством разрабатывается процедура выдачи таких виз, а также определяется, кто именно может их получить и на каких условиях.

По его словам, это не будут какие-то специальные визы для граждан россии - будут стандартные украинские визы и стандартная процедура получения, но за небольшим исключением.

Поскольку украинские консульства пока не работают в россии с момента полномасштабного российского вторжения в Украину, выдачей украинских виз будет заниматься независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.

Можно будет воспользоваться визовыми центрами в восьми российских городах: москве, санкт-петербурге, екатеринбурге, калининграде, казани, новосибирске, ростове-на-дону и самаре. А граждане россии, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские дипучреждения в этих странах.

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