Сьогодні у луганському суді засідання у справі Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Старобільському районному суді Луганської області сьогодні о 10:00 відбудеться засідання у справі стосовно колишнього народного депутата Олександра Єфремова. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко.
"Справа перебуває на стадії вивчання доказів сторони обвинувачення", - сказав Солодко.
Також Солодко відповів на запитання, чи буде на судовому засіданні сам Єфремов, відзначивши: "Усі засідання в Старобільському суді відбуваються за графіком і Олександр Сергійович присутній на кожному засіданні".
Нагадаємо, раніше суд відпустив Єфремова під особисте зобов'язання.
Як повідомляв УНН, екскерівник парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ч. 3 ст. 110 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ч. 1 ст. 258-3 ККУ.