Сегодня в луганском суде заседание по делу Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Старобельском районном суде Луганской области сегодня в 10:00 состоится заседание по делу в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко.
"Дело находится на стадии изучения доказательств стороны обвинения", - сказал Солодко.
Также Солодко ответил на вопрос, будет ли на судебном заседании сам Ефремов, отметив: "Все заседания в Старобельском суде происходят по графику и Александр Сергеевич присутствовал на каждом заседании".
Напомним, ранее суд отпустил Ефремова под личное обязательство.
Как сообщал УНН, экс-руководитель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УКУ; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч. 3 ст. 110 УКУ; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч. 1 ст. 258-3 УКУ.