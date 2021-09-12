Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту через масовий спортивний захід: які вулиці слід об'їжджати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні у столиці через пробіг "Київська десятка – 2021" обмежать рух транспорту низкою вулиць. Про це напередодні повідомила патрульна поліція Києва, інформує УНН.
Деталі
Так, у неділю, 12 вересня, з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух на таких вулицях:
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- Саксаганського;
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- проспекті Перемоги (у напрямку центру).
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А також на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:
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- Еспланадній;
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- Шота Руставелі;
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- Великій Васильківській;
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- Антоновича;
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- Володимирській;
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- Тарасівській;
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- Паньківській;
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- Льва Толстого;
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- Симона Петлюри;
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- Шолуденка;
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- провулку Політехнічному;
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- Академіка Янгеля;
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- Гарматній;
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- виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана.
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Нагадаємо
У годину пік київське метро працює з обмеженнями на вхід.