"Карантинні заходи тривають": у годину пік київське метро працює з обмеженнями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Під час зростання пасажиропотоку столичне метро працює з обмеженнями на вхід. Про це повідомив Київський метрополітен, інформує УНН.
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"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтеся маскового режиму й оплачуйте безконтактно. Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!" — ідеться у повідомленні КП у Twitter.
Нагадаємо
В Україні посилення карантину можливе вже у вересні. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.
Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку.
Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив’язана до транспортних карт, а також “Карти киянина”.