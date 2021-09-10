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"Карантинные мероприятия продолжаются": в час пик киевское метро работает с ограничениями

"Карантинные мероприятия продолжаются": в час пик киевское метро работает с ограничениями

Киев  •  УНН

 • 23180 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Во время роста пассажиропотока столичное метро работает с ограничениями на вход. Об этом сообщил Киевский метрополитен, информирует УНН.

Цитата:

"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!" - говорится в сообщении КП в Twitter.

Напомним

В Украине усиление карантина возможно уже в сентябре. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку.

Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также "Карте киевлянина".

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