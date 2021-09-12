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Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за массового спортивного мероприятия: какие улицы стоит объезжать

Киев  •  УНН

 • 24208 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня в столице из-за пробега "Киевская десятка - 2021" ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Об этом накануне сообщила патрульная полиция Киева, информирует УНН.

Детали

Так, в воскресенье, 12 сентября, с 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение на таких улицах:

  • Саксаганского;
  • проспекте Победы (в направлении центра).

А также части улиц, прилегающих к маршруту:

  • Эспланадной;
  • Шота Руставели;
  • Большой Васильковской;
  • Антоновича;
  • Владимирской;
  • Тарасовской;
  • Паньковской;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюры;
  • Шолуденко;
  • переулке Политехническом;
  • Академика Янгеля;
  • пушечной;
  • выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана.

Напомним

В час пик киевское метро работает с ограничениями на вход.

Украинские Национальные Новости

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