Сьогодні ТКГ відновлює роботу: порядок денний

Деталі

Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня — засідання у підгрупах, 26 серпня — загальне засідання на рівні глав делегацій.

На порядку денному:

— імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:

— забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

— політичні аспекти в зв’язку з імплементацією Мінських угод,

— заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,

— економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику, тощо.

Доповнення

Україна не виключає повернення до “очного” формату зустрічей ТКГ у Мінську.

В українській делегації ТКГ назвали можливі причини загострення ситуації на Донбасі.