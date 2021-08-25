Сьогодні ТКГ відновлює роботу: порядок денний
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. 25 серпня після нетривалої перерви відновлюється робота Тристоронньої контактної групи. Про це інформує українська делегація в ТКГ, пише УНН.
Деталі
Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня — засідання у підгрупах, 26 серпня — загальне засідання на рівні глав делегацій.
На порядку денному:
— імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:
— забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
— політичні аспекти в зв’язку з імплементацією Мінських угод,
— заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
— економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику, тощо.
Доповнення
Україна не виключає повернення до “очного” формату зустрічей ТКГ у Мінську.
В українській делегації ТКГ назвали можливі причини загострення ситуації на Донбасі.